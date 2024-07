Este é o último final de semana da programação do projeto Ueba! Tem Arte no Moinho, do Grupo Ueba Produtos Notáveis, de Caxias do Sul. No sábado (13) e no domingo (14), no Centro Cultural Moinho da Cascata, serão apresentadas as peças Circo ZeZ e Radicci e Genoveva. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos no local, por ordem de chegada. As vagas são limitadas.