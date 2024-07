No próximo dia 29, o caxiense Giuliano Zanol, 47, os porto-alegrenses Arthur Teixeira, 35, e Filipe Pereira, 32, e o campo-bonense Gustavo Ribas, 30, irão partir do Parque do Caracol, em Canela, com destino a São José dos Ausentes, em uma caminhada de 350 quilômetros e 1.410 metros de altimetria, pela parte gaúcha do roteiro Caminho das Araucárias. O percurso integra a Rede Brasileira de Trilhas, incluindo também a Serra catarinense, até Urubici.