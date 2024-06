Zona Oeste de Caxias do Sul recebe as atividades do projeto Hip Hop Solidário

No próximo sábado (29), a Zona Oeste de Caxias do Sul receberá o projeto Hip Hop Solidário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Machado de Assis. Desta vez, o tema será Cores na Zona Oeste. O evento é gratuito e ocorre das 14h às 18h. A programação terá grafite com CTG Klan, VNR e convidados, pocket show com MDS e DJs Ana, Cata e Hood. O Grupo Herdeiros de Palmares apresenta capoeira e jiu jitsu. Por lá, também vai rolar distribuição de pipoca e algodão doce para as crianças.