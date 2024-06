Uma exposição e dois livros para conferir como fotógrafos retrataram o crescimento de Caxias do Sul em seus 134 anos

O drone ainda não era um recurso tão popular para fazer registros fotográficos aéreos quanto hoje quando, em 2014, o experiente fotógrafo caxiense Severino Schiavo teve a ideia que resultou na exposição Caxias do Sul em Dois Tempos, que pode ser conferida no Shopping Villagio Caxias. Além de permitir ao visitante viajar com os olhos pela Caxias da primeira metade do século passado, a coletânea presta um tributo a alguns dos fotógrafos que eternizaram a cidade, que na última quinta-feira comemorou 134 anos, em seu período de urbanização e modernização.