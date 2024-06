Fórum LabMais Notícia

Inscrições abertas para oficinas de capacitação para jovens que buscam carreira no setor audiovisual

Com o tema "Monas, Minas e Manas no Audiovisual" evento terá ainda feira criativa, apresentações artísticas, debates e exibições de filmes. As atividades são gratuitas e ocorrem entre os dias 29 de julho e 1º de agosto, no Sesc Caxias do Sul

24/06/2024 - 16h00min