Como lidar com as dúvidas das crianças sobre a tragédia climática no Rio Grande do Sul? E de que forma explicar a elas o que está acontecendo e como elas são afetadas? Essas são algumas perguntas que a psicóloga Marina Fim de Campos, de Antônio Prado, tentou responder no livro infantil Vicente e a Enchente, disponível em PDF no perfil do Instagram da psicóloga ou impresso pela gráfica Lorigraf.