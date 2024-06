É outono com cara de inverno em Caxias do Sul, mas na Sala de Cinema Ulysses Geremia o clima promete esquentar. É que nesta quarta-feira (29) tem pré-estreia do filme Meu Sangue Ferve Por Você, que conta a história de amor de Sidney Magal, 73, e Magali West, 60. Eles estão casados há 45 anos e juntos são pais de Gabriella, Nathália e Rodrigo. Os atores Filipe Bragança e Giovana Cordeiro interpretam o casal na trama do longa-metragem dirigido por Paulo Machline (de O Filho Eterno e A Raça Síntese de Joãosinho Trinta).