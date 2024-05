As inscrições para o Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema – Mostra Gaúcha de Curtas e para a Mostra de Longas-Metragens Gaúchos do Festival de Cinema de Gramado foram prorrogadas até o dia 26 de maio — anteriormente era até 15 de maio. A organização do Festival de Gramado anunciou a mudança em virtude da tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul.