A exposição Por Um Fio, da artista caxiense Susan Mendes, que ocorreria a partir desta sexta-feira (3) foi adiada para a próxima semana, com abertura prevista para o dia 9 de maio. O motivo são as chuvas que atingem o Estado desde a segunda-feira (29) e a orientação do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) para que não haja deslocamentos nas estradas por causa das vias bloqueadas até Caxias do Sul.