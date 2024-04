Neste sábado (20), o Zero54 será palco para a apresentação da rapper Andressinha. A cantora é conhecida por uma mistura única entre o trap e o funk e já se apresentou nos palcos do Rock In Rio e do Lollapalooza. O show em Caxias ainda tem ingressos à venda, pelo site Sympla, a partir de R$ 30 (mais taxas). O ingresso ainda garante uma dose de vodka.