A relação conturbada entre uma avó autoritária e seu neto rebelde é o mote para A Matriarca, estreia desta quinta-feira no horário-nobre na Sala de Cinema Ulysses Geremia, em Caxias do Sul. Apesar da premissa sugerir uma trama um tanto novelesca, no entanto, a complexidade da personagem principal, Ruth, uma veterana correspondente de guerra interpretada pela atriz britânica Charlotte Rampling, eleva o longa ao status de arte.