Para coroar as celebrações do Ano do Centenário de Honeyde Bertussi (1923-1996), assim oficializado pela prefeitura de Caxias do Sul em fevereiro do ano passado, uma grande reunião de talentos da música regional gaúcha fará um espetáculo gratuito nesta quarta-feira (13), no Centro de Eventos do Parque da Festa da Uva. A ocasião também irá marcar a inscrição da Música Bertussi, imortalizada por Honeyde e pelo seu irmão, Adelar Bertussi (1933-2017), como Patrimônio Cultural Imaterial do município.