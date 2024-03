Realizado pela primeira vez em 2022, o projeto Arte Na Quebrada volta neste ano para uma segunda edição, agora acrescido da expressão “Nosso palco é para todos”. É que, desta vez, a ideia é oferecer aulas de diversas linguagens da dança para crianças a partir de oito anos até idosos, incluindo os frequentadores da APADEV - Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Visuais de Caxias do Sul. As inscrições para os interessados começam nesta quarta-feira (20) e vão até 19 de abril.



Realizado com recursos do edital da Lei Paulo Gustavo, o projeto pretende criar nove turmas de até dez alunos cada. Com encontros semanais, serão duas turmas para as modalidades de ballet, dança contemporânea e danças urbanas, todas voltadas para estudantes do ensino fundamental e médio, que acontecerão no contraturno escolar, na sede do Espaço Cultural Akácio Camargo, junto ao bairro Planalto, Zona Lesta de Caxias do Sul.