Abrindo a temporada de exposições da Galeria de Arte do Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul, a exposição Impressões pictóricas de somas e subtrações, da artista Marli Takeda, entra em cartaz nesta quarta-feira (13). A visitação ocorre até o dia 12 de abril, de segunda a sexta-feira, as 8h às 22h. Na quarta-feira, a partir das 20h, a abertura será marcada por um bate-papo on-line com Takeda, na Sala Marelli.