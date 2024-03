Com batalha de breaking, grafite, contação de histórias e muita música, o projeto Mosaico na Quebrada promove no próximo sábado (16), no loteamento Millenium (Rua da Conquista, 261), na Zona Norte, evento que busca valorizar a arte e a cultura hip-hop. A programação se inicia às 14h e segue até as 18h. A entrada é gratuita.