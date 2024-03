Na contramão do movimento de mulheres que optam por tirar as próteses de silicone, a DJ e tatuadora caxiense Sabrina Boing Boing viralizou nas redes sociais após anunciar que realizaria o sonho de colocar três litros de silicone em cada seio — totalizando seis litros. Com isso, tornou-se portadora de um dos maiores seios do mundo.