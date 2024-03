Na quinta-feira (21), às 20h, o premiado estilista mineiro João Pimenta ministra a aula inaugural do curso de Moda da UCS. O encontro ocorre no Auditório Marelli, no Campus 8. Além dele, Manami Kawaguchi, gestora de Relações Institucionais da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), também participa. No mesmo dia, será celebrada uma parceria do curso da universidade com a Abrapa.