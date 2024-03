Como um marco da comemoração de 25 anos da Cia Municipal de Dança de Caxias do Sul, será remontado pelo atual corpo de bailarinos o espetáculo 1, 2, 3 - Uno Duo. As sessões ocorrem nesta quarta (13), quinta (14) e sexta-feira (15), às 20h, no Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura). O espetáculo foi apresentado pela primeira vez em 1998, quando da estreia da Cia de Dança. A entrada é franca (veja mais abaixo), com a sugestão da doação de um quilo de alimento não perecível.