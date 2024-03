A cerveja com gosto de saudade e misturada às lágrimas, o amor mal resolvido que ficou para trás, o término do relacionamento por mensagem, a traição que doeu, e até seria perdoada, mas nem isso a pessoa aceitou. O sonho que acabou. Se uma ou todas essas cenas quase caricatas fazem ou já fizeram algum sentido para o leitor, é porque o time dos que adoram uma “sofrência” tem mais um sério candidato a integrante. Mas fique tranquilo, você não está só. Aqui, uma mesa de plástico ou de ferro, com cadeiras já gastas e testemunhas de outras histórias parecidas, te esperam. Afinal, música boa, para muitos, é a que nos faz sofrer.