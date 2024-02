A história da música popular passa pelo gênero que nasceu no Sul dos Estados Unidos no final do século 19, com pessoas escravizadas que trabalhavam nas lavouras de algodão nos estados do Sul, em especial na região do delta do Rio Mississippi. Explicar a ligação entre os fatores históricos que fizeram nascer o blues, e como este se espalhou até se tornar uma expressão artística tão original quanto influente no mundo todo, é o objetivo do projeto O Blues é Black, que tem início nesta quinta-feira em Caxias do Sul.