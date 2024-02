Para os interessados em fazer parte do Coro Municipal, estão abertas as inscrições para novos participantes. As oportunidades são para sopranos e tenores (vozes agudas) e contraltos e baixos (vozes graves), para participar é preciso ter disponibilidade para os ensaios que nas terças e quintas-feiras, das 19h30min às 22h, e nas demais atividades que surgirem durante o ano. As inscrições seguem até dia 01 de março.