Um dos grupos artísticos mais atuantes em Caxias do Sul, o Coro Juvenil do Moinho/UCS, regido pela arte-educadora Cristiane Ferronato, está em busca de novos integrantes. As vagas são para pessoas entre 15 e 30 anos e interessados devem mandar mensagem para o WhatsApp (54) 99986-3903 para marcar sua entrevista.