Evento que reúne todos os anos instrumentistas e apreciadores de música erudita na Região das Hortênsias, o Gramado in Concert também é palco para histórias de inspiração. Entre os 400 alunos de 22 estados brasileiros e também de 10 países selecionados para participar do evento, está o Quinteto Acauã, da cidade de Teixeira de Freitas, a 800 quilômetros de Salvador, na Bahia, que enfrentou uma série de obstáculos para estar em Gramado e se apresentar no evento, que segue até sábado (3) na Região das Hortênsias.