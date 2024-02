Empreendedores inspirados no potencial turístico de Gramado, na Região das Hortênsias, encontraram na cidade gaúcha especificidades para impulsionar o movimento do turismo de Campo Alegre, cidade do Norte de Santa Catarina. Entre os diferenciais analisados e que estão previstos para fazerem parte das novas construções está o formato de distribuição e gestão dos comércios, além do espaço amplo para turistas visitarem os ambientes a fim de aproveitarem a cidade.