Com direito a minidocumentário e experiência imersiva, o músico caxiense FERMI lança, nesta sexta-feira (23), o novo single Será(?), em todas as plataformas digitais. A música faz parte de uma nova fase na carreira de Lucas Fermiano, que junta o pop com beat, groove e riff. O artista descreve o gênero como um "som solar e descolado". Será(?) tem produção de Jards, assim como o primeiro single, Não aprendi na escola.