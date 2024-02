A primeira boa notícia sobre Folhas de Outono, que estreia nesta quinta-feira no horário nobre da Sala de Cinema Ulysses Geremia (Centro de Cultura Ordovás), é sua duração: a história se desenrola em menos de uma hora e meia. A segunda é que, do primeiro ao último minuto, o filme assinado pelo diretor finlandês Aki Kaurismäki faz jus ao Prêmio do Júri que levou no Festival de Cannes no ano passado.