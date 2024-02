A primeira edição do Mercado da Arte em 2024 já tem data para acontecer. Será no dia 18 de fevereiro, próximo domingo, no Centro de Cultura Ordovás. A feira de artes visuais ocorre das 15h30min às 20h. Por lá, os artistas expõem e vendem fotografias, serigrafias, gravuras, xilogravuras, litogravuras, desenhos, pinturas, esculturas, aquarelas, colagens, fanzine e lambe-lambes.