É no município de Laranjeiras, no leste de Sergipe, que o fotógrafo Samir Tuffy encontra inspiração para resgatar a memória e a história da comunidade que tem uma conexão profunda e significativa quando o assunto é a escravidão. A partir desta sexta-feira (1º), às 19h30min abre a exposição Mel de Cabaú, no Centro de Cultura Ordovás. A mostra fotográfica em preto e branco, revela os personagens que realizam anualmente, no segundo domingo de outubro, a Festa dos Lambe Sujos e Caboclinhos.