Distante da verticalização das cidades e intocadas pela gourmetização, as bodegas, ou bolichos, são um patrimônio do interior gaúcho. Na Serra, um destes lugares em que o tempo parece correr sem pressa, no ritmo ditado pela conversa amena do bodegueiro com sua freguesia, é o Bolicho do Bigode, localizado no distrito de Juá, a 60 quilômetros da sede de São Francisco de Paula, e a 50 quilômetros de Caxias do Sul.