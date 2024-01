Pra quem não sabia a prova está aí. Nenê, o craque que recém renovou seu contrato com o Juventude, é amigo de longa data do Neymar Jr. Na virada do ano, os dois curtiram juntos uma festa particular na mansão do jogador do Al-Hilal, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Além do Nenê, estavam na celebração os jogadores Marcelo, Emerson Sheik e Falcão (foto abaixo).