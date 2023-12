Com cinco dias de programação, a segunda edição do Natal nos Vinhedos reuniu público superior às 15 mil pessoas em Bento Gonçalves, registrando um crescimento de pelo menos 50% em relação ao ano anterior. O evento, que é realizado na RS-444, em frente À vinícola Miolo, também se encerra comemorando um acréscimo no número de empreendedores envolvidos : foram quase 20 vinícolas e cerca de 15 marcas gastronômicas.