Desta quinta-feira até sábado, o Parque da Festa da Uva recebe a 14ª edição do Mississippi Delta Blues Festival. O tradicional evento terá mais de 20 atrações espalhadas por três palcos principais, tendo entre os principais nomes músicos que dialogam com a vida e a carreira de B.B. King, que é tema desta edição através de parceria com a entidade que preserva seu legado, nos Estados Unidos. Entre novidades e o retorno de figuras conhecidas do público, confira a seguir uma lista com 14 razões que tornam a festa do blues em Caxias do Sul imperdível.