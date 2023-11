A música tomou conta do plenário da Câmara Municipal na noite de quarta-feira. Isso porque os vereadores caxienses concederam ao violonista argentino Lucio Yanel, 77 anos, o Prêmio Caxias do Sul. Além de discursos do homenageado e de parlamentares, houve apresentações musicais de amigos de Dom Lucio, como músicos da banda Yangos e o acordeonista Robison Boeira.