A Praça das Feiras, no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul, recebe mais de 20 atrações artísticas e 21 cozinhas com pratos e bebidas elaborados por empreendimentos locais. O Sálvia - Festival de Arte, Cultura e Gastronomia de Caxias do Sul, neste sábado (25) e domingo (26), terá ritmos para agradar a todo tipo de visitante, desde quem curte um som mais clássico, como jazz e soul, passando pelo pop e rock, até a cadência do samba e choro. Todos os shows são grátis.