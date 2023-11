Em temporada desde o início de novembro em Caxias do Sul, o Mirage Circus faz parecer que nada é impossível. Assistir às performances de artistas que parecem desconhecer os limites do corpo não é apenas sobre diversão, a ultrapassa a mera experiência estética: é uma inspiração para se desafiar e a buscar seus sonhos. É essa a mensagem que, noite após noite, Fernando Rodrigues, 29, o palhaço Potato do circo, faz questão de transmitir.