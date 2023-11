Um dos rostos mais conhecidos da cultura brasileira, especialmente por papéis marcantes em telenovelas ao longo dos últimos 40 anos, o ator Marcos Frota chegou ontem a Caxias do Sul para conferir a estreia do Mirage Circus, do qual é uma espécie de embaixador desde sua fundação, há 10 anos. Desde os anos 1980, quando interpretou um trapezista na novela Cambalacho, da TV Globo, Frota se apaixonou pela arte circense e nunca mais deixou de misturar palco e picadeiro em sua carreira. A seguir, confira a entrevista que Frota concedeu ao Sete Dias logo após sua chegada a Caxias.