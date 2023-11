O espetáculo "Odila" terá apresentação gratuita hoje, às 19h30min, no Salão da Igreja São Pedro, no Bairro Petrópolis (Rua Ferdinando Rosa, 496). O monólogo conta a história de Odila Gubert, que aos 20 anos teve o rumo de sua vida totalmente alterado ao perder a perna direita na explosão ocorrida na Metalúrgica Gazola, em Caxias do Sul, em 1943.