O resultado do edital da Lei Paulo Gustavo em Caxias do Sul foi publicado no Diário Oficial do município nesta sexta-feira. No total, serão contemplados 66 projetos, sendo 28 dos editais de audiovisual, 23 das demais áreas culturais e 15 de premiações. O resultado pode ser acessado neste link.



Nos editais referente a apoio a reformas, restauros, manutenção e funcionamento de salas de cinema, houve apenas três inscrições, onde duas foram classificadas. Já no edital para ações de fomento na área do audiovisual não houve inscrições para a categoria de 30 mil, e apenas quatro para a categoria de 80 mil sendo, dois classificados.



Os inscritos têm o prazo de cinco dias úteis para apresentarem recursos pelos canais de e-mail de cada edital. O início do prazo é no dia 13 e o encerramento no dia 20 de novembro.



Ao todo, foram recebidas 335 inscrições nos editais da Lei Paulo Gustavo em Caxias, sendo 116 para o do audiovisual I, três para o do audiovisual II, quatro para o do audiovisual III, 111 para o das demais áreas e 101 para o edital de prêmios.