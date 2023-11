A primavera será celebrada com programação cultural em Caxias do Sul, neste sábado (11), no bairro Sanvitto, das 11h às 17h30min. Por lá, ocorre o Festival da Primavera, atividade que busca estimular o uso do bairro como espaço de convivência, contribuir com a qualidade de vida dos moradores da região e facilitar o acesso à arte e cultura de forma gratuita.