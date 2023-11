Quando faltar exatamente um mês para o Natal, em 25 de novembro, Caxias do Sul entrará de vez no clima das festividades, com a primeira das duas noites do Grande Espetáculo de Natal, que terá neste ano sua sétima edição em frente à Casa Magnabosco, na Rua Sinimbu. A segunda noite será a de 26 de novembro, repetindo a fórmula que agradou no ano passado, permitindo a mais gente assistir a apresentação comandada pelo Grupo Tholl e pelo Coro da Unimed, que neste ano terá como solista a cantora Paola Delazzeri.