Completando 41 anos em cartaz, a peça Bailei na Curva segue como um dos maiores clássicos dos palcos gaúchos. E ganha sessão especial neste sábado, às 19h, no UCS Teatro. Sob a direção do caxiense Julio Conte, o espetáculo é uma realização do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre/ Serra, que busca estreitar os laços entre a psicanálise e a cultura.