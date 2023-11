O clima natalino ganha um ingrediente especial com a tradicional campanha da Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul (CDL Caxias). A campanha deste ano oferece uma série de prêmios a consumidores e vendedores lojistas da cidade, incluindo um carro zero km. Para participar, a empresa deve ser associada à entidade e aderir à promoção, enquanto os clientes precisam apenas se cadastrar e lançar as notas fiscais no site oficial.