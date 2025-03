Outro outono

Não sei pra vocês, mas começa hoje a melhor estação do ano. Pelo menos pra mim. No outono eu volto às ramilongas.

Sai de cena o incandescente torpor do verão e seus dias intermináveis. Entra de mansinho o sol enviesado tentando romper a neblina em meio a um amanhecer inebriado de orvalho, e as folhas das árvores caem e assumem a cor do outono, na forma de um tapete poético.

Vitor Ramil tem suas artimanhas. Transita bem pelos (des)caminhos labirínticos, trilhas metafóricas de gente da linhagem de Borges — outro de meus favoritos outonais autores.





Tô viajando em loucos descaminhos

Como uma gota d’água num absinto

Sem árvores, sem pouso, sem um ninho

Sou pássaro de um mundo indistinto





Na fria e dura cadência rítmica de Gullar, um autor outonal lá do Norte solar, nascido em São Luís do Maranhão, em 1930 — ano da Revolução que pôs fim à “política do café com leite”. Autor de um dos versos mais pungentes de todo sempre:





turvo turvo a turva mão do sopro

contra o muro escuro





Gullar inspirou Ramil a poetizar sua turva visão à moda milongueira da Capital no rigor do frio.

Vaga visão viajo e antevejo a inveja

De quem descobrir a forma com que me fui

Ares de milonga sobre Porto Alegre

Nada mais, nada mais





Ana Cristina Cesar, autora outonal que viveu — enquanto resistiu — no limiar do outono-inverno. Quase lá, nem tanto aqui. Deixou vazar em versos o frio atemporal.





Diálogo de surdos, não: amistoso no frio. Atravanco na contramão. Suspiros no contrafluxo. Te apresento a mulher mais discreta do mundo: essa que não tem nenhum segredo.





Como se tentasse responder à provocação que brota nos versos d’Ana, Ramil sussurra, acompanhado do som de um doce piano num lamento em tom menor.





A tua pele de lua

O meu olhar de neblina

Tudo de uma vez

Numa esquina

De nós dois





E pra fechar o labirinto lá alto com as cores do outono, versos de Borges, também musicados por Ramil:





pienso que le gustaría

saber que hoy anda su historia

en una milonga.

el tiempo

es olvido y es memoria.





Né, Ramil?





Coisas que não canso de esquecer

Coisas que se escondem na lembrança