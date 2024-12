Rapper caxiense lança novo álbum solo neste domingo

Rapper caxiense JL volta a lançar músicas inéditas com novo CD. Leandro Araujo / Divulgação

Te liga! Vai rolar neste domingo (8), o lançamento de um novo álbum do rapper caxiense JL. Depois de um hiato de oito anos, ele apresenta pra galera as músicas do CD solo Procedimento de Malandro.

Com 15 anos de trajetória no rap, o artista já colaborou com grandes nomes como Marcelo D2, Don L e Dalsin.

— Procedimento de Malandro fala sobre resiliência, superação e sobre encarar desafios de cabeça erguida, trazendo uma aula para a geração que tá chegando — revela JL.

Põe na agenda: o show de lançamento do novo álbum é neste domingo, a partir das 17h, na Glass Bier & Co (Av. Independência, 2.319 - bairro Panazzolo - Caxias do Sul).

"Procedimento de Malandro", novo disco solo de JL. reprodução / Divulgação