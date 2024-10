Projeto "A Magia do Livro" volta ao teatro e ao cinema para celebrar a Semana da Criança, em Caxias do Sul

Criado em 2012, o espetáculo A Magia do Livro tornou-se um fenômeno multimídia. Depois do sucesso nos palcos, a partir de 2015 a história ganhou seu formato literário com a série Primum: O Primeiro Livro do Mundo, composta por oito livros da escritora Vivi Costa que relatam as aventuras dos personagens em diversos países na busca das partes perdidas do livro do conhecimento.