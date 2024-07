ONG Construindo Igualdade abre inscrições para curso gratuito de informática, em Caxias do Sul

Olha só que bacana! A ONG Construindo Igualdade, de Caxias do Sul, está com inscrições abertas para a primeira edição do Curso de Informática João W Nery. As aulas se iniciam dia 3 de agosto e seguem por mais três semanas, com encontros nas tardes de sábado, na sede da entidade (Rua Miguel Muratore, 427, bairro Medianeira).