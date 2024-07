Na pauta do Órbita Literária desta segunda-feira, Poesia Marginal e Periférica

Vai rolar nesta segunda-feira (8) o painel Poesia Marginal e Periférica, com Piedro Correa, idealizador da PapoRetoPaPoeta, coletivo que visa contemplar a poesia marginal e o audiovisual com produções de vídeo poesia. Este encontro do Órbita Literária, sob curadoria da educadora social e produtora cultural Pollianna Abreu Camargo, se inicia às 19h30min, na Livraria e Café Do Arco da Velha, em Caxias do Sul.