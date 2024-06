Olha só que bacana a boa nova que vem lá de Canela. Serão exibidos 11 filmes durante a programação do Cinema Ambiental, cuja programação se inicia neste sábado (18) e segue até o dia 27. A promoção é do Canella Cineclube. Entre as obras selecionadas, duas delas foram produzidas em Canela, os curtas-metragens João Ambiente e A Araucária e a Gralha Azul, realizados pelos kaingang, em parceria com o coletivo Beture/kayapó, do Pará.