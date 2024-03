A atriz Irene Ravache traz a Caxias do Sul a peça Alma despejada, com sessão dupla neste fim de semana. Pois então, ela aproveitou seu retorno à cidade para matar a saudade. É que ela esteve por aqui no início da carreira, em 1963. No longo hiato entre as visitas, teve ainda breve passagem no fim da década de 1990 e, agora, veio para uma espécie de miniférias, mesmo em meio ao trabalho.