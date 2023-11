Nesta sexta-feira (1º), a partir das 20h, tem lançamento do livro Os ternos de Charlie Parker e outros poemas, do médico e poeta, Marco de Menezes. Aliás, um baita poeta. Inclusive, premiado e ex-patrono da Feira do Livro de Caxias do Sul. A sessão de autógrafos ocorre no Zarabatana Café, no Centro de Cultura Ordovás.